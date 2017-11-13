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Грузия на правильном пути - Линкявичюс
13.11.2017 16:20
В декларации саммита «Восточного партнерства» должна отобразиться сильная политическая поддержка Грузии, — об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс до начала встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
«Мы должны продолжить действовать согласованной логикой. Необходим индивидуальный подход к Восточным партнерам. Программа Восточного партнерства должна продолжатся и должно укрепиться содействие ведущих стран. У Грузии хорошие результаты. 20 процентов страны оккупированы и мы должны хорошо понимать, что это означает. Несмотря на это, Грузия должна продолжить реформы, и ЕС должен помочь Грузии. Грузия на правильном пути. Хочу, чтобы в декларации саммита были отображены сильная политическая поддержка и европейское стремление. Необходимо сказать искренне, что иногда у нас есть сложности, когда необходимо достичь консенсуса. Продолжим реформы и будем ждать того момента, когда члены организации будут готовы к консенсусу», — заявил Линас Линкявичюс.
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