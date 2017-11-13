|
Премьер предлагает Александру Джеджелава перейти на дипломатическую службу
13.11.2017 16:22
Премьер-министр предлагает бывшему министру образования Александру Джеджелава перейти на дипломатическую службу. Об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил на встрече с двумя новыми членами кабинета министров. Как отметил премьер, решение должен принять сам Джеджелава, но, по словам Квирикашвили, он предложил Джеджелава перейти на дипломатическую службу.
«Мы говорим с Сандро – возможно, он уйдет в дипломатическую службу, но его по-прежнему тянет к бизнес-деятельности в направлении педагогической деятельности в сфере образования. Посмотрим, какое решение он примет. Он член нашей команды и очень достойный человек», - заявил премьер на встрече с Мамукой Бахтадзе и Михаилом Чхенкели.
Александра Джеджелава на посту министра образования и науки сменил проректор ТГУ Михаил Чхенкели. Джеджелава запомнится населению Грузии своими высказываниями в адрес героев грузинских сказок и раздачей яблок в ряде школ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна