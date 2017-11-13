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Новый министр финансов обещает меньше бюрократии и больше эффективности


13.11.2017   16:25
Главным ориентиром будет меньше бюрократии и больше эффективности, - об этом журналистам заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.

В первую очередь он поблагодарил премьер-министра Георгия Квирикашвили за выраженное доверие.

«Для меня это большая ответственность, потому что мне придется руководить успешным ведомством. Думаю, что министерство финансов провело немало интересных и успешных реформ и проектов. Основные параметры бюджета и будущих расходов согласованы с международными финансовыми институтами. Мы обязательно продолжим этот позитивный курс. Что касается подходов, главным ориентиром будет меньше бюрократии и больше эффективности. Наверное, вы слышали выступление премьера – очень важно оптимизировать бюрократические расходы и повысить эффективность. Думаю, я успешно справлюсь с этим», - заявил Бахтадзе.

Напомним, что премьер-министр Грузии сегодня сделал заявление о перестановках в правительстве и структурной реорганизации ряда министерств.






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