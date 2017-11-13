Новый министр финансов обещает меньше бюрократии и больше эффективности

13.11.2017 16:25



В первую очередь он поблагодарил премьер-министра Георгия Квирикашвили за выраженное доверие.



«Для меня это большая ответственность, потому что мне придется руководить успешным ведомством. Думаю, что министерство финансов провело немало интересных и успешных реформ и проектов. Основные параметры бюджета и будущих расходов согласованы с международными финансовыми институтами. Мы обязательно продолжим этот позитивный курс. Что касается подходов, главным ориентиром будет меньше бюрократии и больше эффективности. Наверное, вы слышали выступление премьера – очень важно оптимизировать бюрократические расходы и повысить эффективность. Думаю, я успешно справлюсь с этим», - заявил Бахтадзе.



Напомним, что премьер-министр Грузии сегодня сделал



Главным ориентиром будет меньше бюрократии и больше эффективности, - об этом журналистам заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.В первую очередь он поблагодарил премьер-министра Георгия Квирикашвили за выраженное доверие.«Для меня это большая ответственность, потому что мне придется руководить успешным ведомством. Думаю, что министерство финансов провело немало интересных и успешных реформ и проектов. Основные параметры бюджета и будущих расходов согласованы с международными финансовыми институтами. Мы обязательно продолжим этот позитивный курс. Что касается подходов, главным ориентиром будет меньше бюрократии и больше эффективности. Наверное, вы слышали выступление премьера – очень важно оптимизировать бюрократические расходы и повысить эффективность. Думаю, я успешно справлюсь с этим», - заявил Бахтадзе.Напомним, что премьер-министр Грузии сегодня сделал заявление о перестановках в правительстве и структурной реорганизации ряда министерств.











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