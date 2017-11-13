Угулава: Изменения в правительстве не отвечают минимальным стандартам

13.11.2017 16:59 «По служебной лестнице продвинулись, и сохранили должности лица, отличающиеся близкими отношениями с Бидзиной Иванишвили» - заявил один из лидеров "Европейской Грузии", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, комментируя кадровые и структурные изменения в правительстве.



По мнению Гиги Угулава, представленных правительством изменений недостаточно. По словам Угулава, можно было также объединить Министерства юстиции и исполнения наказания. На его взгляд, изменения создают ощущение, что произошло внутреннее перераспределение сил, и это скорее властная конъюнктура, нежели реальные изменения.



Касательно кадровых изменений, по мнению Гиги Угулава, эти изменения не отвечают даже минимальным стандартам.



"По служебной лестнице продвинулись, и сохранили должности лица, отличающиеся близкими отношениями с Бидзиной Иванишвили.



Начнем с Георгия Гахария. Гахария, который не является политической фигурой, и в то же время не имеет никакого соприкосновения с полицией, назначается министром внутренних дел. У него нет ни опыта, ни политического веса, чтобы назначить его министром внутренних дел. Но он был близким сотрудником Иванишвили.



Мамука Бахтадзе, которого назначают министром финансов, последние три года руководит железной дорогой, грузооборот которой ощутимо снизился. В то же время железная дорога вместе с правительством провалила тест, подразумевающий проект объездной железной дороги. Соответственно, это тоже связано с внутренним клановым перемещением"- заявил ГигиУгулава.

















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