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Каладзе представил своих заместителей


13.11.2017   17:52
Новый мэр Тбилиси Каха Каладзе представил своих заместителей. Всего у Каладзе будет 5 заместителей, а пост вице-мэра займет Ираклий Хмаладзе, который занимал пост заместителя министра энергетики, когда ведомством руководил Каладзе.

Кроме этого, заместителями мэра будут: бывший заместитель министра охраны окружающей среды Майя Битадзе; Гига Николеишвили, который занимал этот пост и при Давиде Нармания; Ираклий Бенделиани, который работал в экономическом и инфраструктурном направлении в сфере энергетики.

Пятого заместителя Каладзе пообещал назвать в ближайшее время. Это будет Илья Элошвили, который сейчас занимает пост министра энергетики. Как пояснил Каха Каладзе, Илья Элошвили присоединится к его команде после того, как завершится процесс слияния министерств.






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