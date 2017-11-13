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Премьер-министр подписал распоряжения о кадровых изменениях в правительстве
13.11.2017 18:26
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал распоряжения о кадровых изменениях в кабинете министров.
Указом главы правительства, министром экономики был назначен первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, министром внутренних дел и вице-премьером — Георгий Гахария, министром финансов — Мамука Бахтадзе и министром образования — Михаил Чхенкели.
Премьер-министр также издал указ, согласно которому бывший министр внутренних дел Георгий Мгебришвили был назначен секретарем Совета государственной безопасности и управления кризисами
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