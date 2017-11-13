IDFI: Приветствуется, что министром внутренних дел назначен не силовик

13.11.2017 18:50 По оценке исполнительного директора «Института развития свободы информации» (IDFI) Георгия Клдиашвили, для реформы силового ведомства очень важно, что министром внутренних дел назначено не силовик.



У Георгия Клдиашвили имеются вопросы к правительству в связи со структурными изменениями.



«Приветствуется, что министром внутренних дел назначено не силовик. Если цель – реформирование ведомства, которое постоянно характеризуется отрицательно, хороший менеджер должен суметь и осуществить правильные реформы, что является делом хорошего менеджера, а не хорошего полицейского. Что касается структурных изменений и цели снизить административные и бюрократический траты, насколько это произойдет реально, вот что главное. На уровне идеи это правильно, однако это необходимо хорошо обосновать. Например, непонятно, почему объединяется министерство сельского хозяйства с министерством по охране окружающей среды и природных ресурсов. Нужно хорошо объяснить», — заявляет в разговоре в Первым каналом Георгий Клдиашвили.















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