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IDFI: Приветствуется, что министром внутренних дел назначен не силовик


13.11.2017   18:50
По оценке исполнительного директора «Института развития свободы информации» (IDFI) Георгия Клдиашвили, для реформы силового ведомства очень важно, что министром внутренних дел назначено не силовик.

У Георгия Клдиашвили имеются вопросы к правительству в связи со структурными изменениями.

«Приветствуется, что министром внутренних дел назначено не силовик. Если цель – реформирование ведомства, которое постоянно характеризуется отрицательно, хороший менеджер должен суметь и осуществить правильные реформы, что является делом хорошего менеджера, а не хорошего полицейского. Что касается структурных изменений и цели снизить административные и бюрократический траты, насколько это произойдет реально, вот что главное. На уровне идеи это правильно, однако это необходимо хорошо обосновать. Например, непонятно, почему объединяется министерство сельского хозяйства с министерством по охране окружающей среды и природных ресурсов. Нужно хорошо объяснить», — заявляет в разговоре в Первым каналом Георгий Клдиашвили.






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