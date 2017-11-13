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За последние 10 лет впервые зафиксировано снижение числа ДТП в Грузии - МВД
13.11.2017 18:51
В течение последних 10 лет впервые было зафиксировано снижение показателя дорожно-транспортных происшествий
Министерство внутренних дел, с целью уменьшения и превенции ДТП на автомобильных дорогах Грузии, продолжает долгосрочную, многокомпонентную программу безопасности автомобильного движения, которая охватывает технологическую реформу, законодательные изменения и социальную кампанию.
По информации МВД, в рамках программы, с первого июля 2017 года, в административный кодекс правонарушений вошли изменения, задействована т.н. система баллов и бесконтактное патрулирование.
А 1 ноября текущего года начали работать т.н. умные камеры и в силу вступило новое правило видео штрафов.
Министерство внутренних дел провело анализ статистических данных ДТП, в том числе и погибших и пострадавших в результате автоаварий. Согласно анализу, по данным за десять месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 14 %, количество погибших на 7%, и количество пострадавших на – 12%.
По данным МВД, снижение показателя дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано впервые в течение последних 10 лет.
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