За последние 10 лет впервые зафиксировано снижение числа ДТП в Грузии - МВД

13.11.2017 18:51 В течение последних 10 лет впервые было зафиксировано снижение показателя дорожно-транспортных происшествий



Министерство внутренних дел, с целью уменьшения и превенции ДТП на автомобильных дорогах Грузии, продолжает долгосрочную, многокомпонентную программу безопасности автомобильного движения, которая охватывает технологическую реформу, законодательные изменения и социальную кампанию.



По информации МВД, в рамках программы, с первого июля 2017 года, в административный кодекс правонарушений вошли изменения, задействована т.н. система баллов и бесконтактное патрулирование.



А 1 ноября текущего года начали работать т.н. умные камеры и в силу вступило новое правило видео штрафов.



Министерство внутренних дел провело анализ статистических данных ДТП, в том числе и погибших и пострадавших в результате автоаварий. Согласно анализу, по данным за десять месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 14 %, количество погибших на 7%, и количество пострадавших на – 12%.



По данным МВД, снижение показателя дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано впервые в течение последних 10 лет.















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