Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

За последние 10 лет впервые зафиксировано снижение числа ДТП в Грузии - МВД


13.11.2017   18:51
В течение последних 10 лет впервые было зафиксировано снижение показателя дорожно-транспортных происшествий

Министерство внутренних дел, с целью уменьшения и превенции ДТП на автомобильных дорогах Грузии, продолжает долгосрочную, многокомпонентную программу безопасности автомобильного движения, которая охватывает технологическую реформу, законодательные изменения и социальную кампанию.

По информации МВД, в рамках программы, с первого июля 2017 года, в административный кодекс правонарушений вошли изменения, задействована т.н. система баллов и бесконтактное патрулирование.

А 1 ноября текущего года начали работать т.н. умные камеры и в силу вступило новое правило видео штрафов.

Министерство внутренних дел провело анализ статистических данных ДТП, в том числе и погибших и пострадавших в результате автоаварий. Согласно анализу, по данным за десять месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 14 %, количество погибших на 7%, и количество пострадавших на – 12%.

По данным МВД, снижение показателя дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано впервые в течение последних 10 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Интернет-банкинг «ТБС банк» назван лучшей интегрированной веб-страницей в мире
Банки управляют Грузией - Ассоциация небанковских финансовых организаций
Глава «Редикс групп» заявляет о чрезмерной бюрократии в тбилисский мэрии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии политические партии и президент оценивают правительственные изменения
В Тбилиси прибывают главы МИД Швеции и Польши
В Грузии задержали женщину за ввоз наркотиков из Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна