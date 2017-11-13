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EBU готовит специальное письмо на инициативу ЕНД об изменении правила финансирования ОВГ


13.11.2017   20:27
Европейский вещательный союз (EBU) готовит специальное письмо на инициативу «Национального движения», которое касается изменения правила финансирования Общественного Вещателя.

Как заявляют в Европейском вещательном союзе, данное письмо направят во все соответствующие ответственные ведомства, как сигнал тревоги из страны.

«Конечно, по этой инициативе вы станете государственной организацией, и вы будете зависимы от пожеланий политиков. Мы не должны допустить, чтобы эта инициатива прошла.

Просим сообщить нам, когда вы хотите, чтобы мы вмешались в процесс. Эта инициатива будет явным противоречием новой статье конституции, которая касается независимости общественных СМИ », — заявляют в Европейском вещательном союзе.

Напомним, фракция «Национальное движение» внесла в парламент законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О вещании». Инициатива, автором которaой является Роман Гоциридзе, предусматривает изменение правил финансирования Общественного вещателя.

Согласно законодательной инициативе, сумму денег, выделяемых из бюджета Общественному вещателю, определяется проектом, представленным учреждением по трате. Упраздняется минимальный процентный предел финансирования.






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