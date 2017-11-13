Глава МИД Литвы верит в европейскую перспективу ассоциированных партнеров

13.11.2017 20:37 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 13 ноября в Брюсселе, в рамках заседания Совета по иностранным делам сделал комментарий для представителей СМИ о перспективах европейской интеграции Грузии.



Глава МИД Литвы отметил, что Грузия добивается успеха, несмотря на то, что «перед ней стоят проблемы из-за напряженности в стране – 20% ее территории все еще оккупированы, и мы понимаем, что это значит». По его словам, «несмотря на это, они должны двигаться вперед, и я считаю, что мы должны помочь Грузии оставаться на правильном пути».



Линкявичюс заявил, что «мы должны продолжать с той же логикой, которую мы согласовали, что с каждой страной мы должны обращаться в индивидуальном порядке» и «быть готовыми предоставить больше тем, кто готовы получить больше во всех аспектах и продвигаться вперед».



Он также выразил желание, чтобы по перспективе ассоциированных с ЕС стран было как можно больше политической поддержки.



Министр признал, что достижение консенсуса в отношении формулировки европейской перспективы для европейских партнеров среди странами-членов ЕС затруднено, но он подчеркнул, что «конечно же, мы должны двигаться вперед», и выразил надежду, что в ближайшем будущем политический консенсус будет достигнут.



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