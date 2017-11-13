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Каладзе решил взять с собой в мэрию своего бывшего заместителя в Минэнерго
13.11.2017 20:44
Министр энергетики Грузии Илья Элошвили в ближайшее время будет представлен кандидатом на пост заместителя мэра Тбилиси, заявил новоизбранный мэр столицы Каха Каладзе на брифинге.
Бывший футболист "Милана" и экс-министр энергетики Грузии победил на выборах в мэры Тбилиси, которые прошли 21 октября. Каладзе набрал 51,09% голосов избирателей. Новоизбранный мэр вступил в полномочия 12 ноября. Каладзе уже представил обществу четырех своих заместителей.
"Что же касается пятого заместителя, мы назовем его в ближайшие дни. Им будет Илья Элошвили. Вам известно, что сегодня во власти произошли определенные изменения, и когда слияние министерств завершится, Илья Элошвили присоединится к нашей команде", — сказал Каладзе.
Помимо Элошвили на пост заместителя мэра Тбилиси на утверждение сакребуло (муниципальное собрание) представлены экс-замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Майя Битадзе, экс-замминистра энергетики Ираклий Хмаладзе, который станет вице-мэром, генеральный директор компании по транспортировке газа Грузии Ираклий Бенделиани и Гига Николеишвили, работавший заместителем мэра Тбилиси при Давиде Нармания.
Элошвили занимал пост министра энергетики с июля 2017 года, после того, как правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" выдвинула Каладзе как кандидатуру на пост мэра Тбилиси.
В понедельник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал структурные и кадровые изменения в правительстве. Согласно изменениям, планируется упразднение министерства энергетики, которое объединится с министерством экономики и устойчивого развития. Название нового ведомства пока не известно, как и не известно, когда оно будет сформировано.
Согласно изменениям, количество правительственных ведомств сокращается с 18 до 14 — упраздняется не только министерство энергетики, но и министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов и Минспорта, а также аппарат госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
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