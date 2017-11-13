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Успех грузинской меццо-сопрано в первом немецком оперном театре
13.11.2017 22:25
Грузинская меццо-сопрано Нанико Дзидзигури готовится к премьере в опере Брауншвейга. Нанико Дзидзигури закончила Консерваторию в Тбилиси, а несколько месяцев назад стала первой солисткой оперного театра в Германии, основанного в 1690 году.
После долгой паузы в театр вернулась позиция главного дирижера general music director, которую занимает известный в Европе сербских дирижер Серба Динич. Именно под его дирижерством состоялся дебют Нанико Дзидзигури в опере Верди «Дон Карлос», которой открылся театральный сезон.
С солисткой первого оперного театра Германии пообщался Первый канал.
«4 ноября я приняла участие в премьерном спектакле Хумпердинка «Гензель и Гретель» под режиссурой легендарного певца Бригата Фасбендера, где я исполнила партию матери.
Примечательно, что в этот период Фасбендер был награжден «Echo Klassikis» за его жизненную деятельность. Следующая премьера состоится 12 января, «la porta della legge» Сальваторе Шиарино и «Die sieben Todsünden» Курта Вейла, где я также буду исполнять главные партии, а позже весной партию Магды в «Электре» Мелиса Штрауса», — заявляет в интервью Первому Каналу Нанико Дзидзигури.
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