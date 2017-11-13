Радка Бетчева: Финансирование общественных СМИ должно быть стабильным и адекватным

13.11.2017 22:27 Финансирование общественных СМИ должно быть стабильным и адекватным, независимым от политического вмешательства, — об этом заявила руководитель по отношениям со странами Восточной Европы Европейского вещательного союза Радка Бетчева комментируя инициативу «Национального движения» об изменении правила финансирования Общественного Вещателя.



По словам Бетчевой, существуют четкие стандарты финансирования Общественных средств массовой информации, которые определяются Советом Европы и принципами финансирования Европейского вещательного союза.



«Общественные СМИ должны быть независимыми. Независимость является одной из основных ценностей, одобренных всеми членами Европейского вещательного союза на Генеральной Ассамблее в Страсбурге в 2012 году.



Это означает не только институциональную и редакционную независимость, но и финансовую независимость.



Существуют четкие стандарты финансирования Общественных средств массовой информации, которые определены Советом Европы и принципами финансирования Европейского вещательного союза.



Финансирование Общественных средств массовой информации должно быть стабильным и адекватным, независимым от политического вмешательства, справедливым и обоснованным, прозрачным и подотчетным.



Если финансирование общественных медиа будет зависеть от решения правительства или парламента, оно станет предметом политического вмешательства и давления», — заявила Радка Бетчева.



Вместе с тем Европейский вещательный союз (EBU) готовит специальное письмо на инициативу «Национального движения».



Как заявляют в Европейском вещательном союзе, данное письмо направят во все соответствующие ответственные ведомства, как сигнал тревоги из страны.



На сегодняшнем заседании бюро парламента был инициирован законопроект «О вещании», автором которого является член «Национального движения» Роман Гоциридзе.















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