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Премьер Грузии соболезнует семьям погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака
13.11.2017 22:55
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает соболезнование в связи с трагическими событиями, в результате мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака.
«Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака. Приносим соболезнование и выражаем поддержку семьям погибших», — пишет Георгий Квирикашвили в социальной сети «Твиттер».
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