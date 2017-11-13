Премьер Грузии соболезнует семьям погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака

13.11.2017 22:55 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает соболезнование в связи с трагическими событиями, в результате мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака.



«Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака. Приносим соболезнование и выражаем поддержку семьям погибших», — пишет Георгий Квирикашвили в социальной сети «Твиттер».















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