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Виктор Долидзе может занять пост чрезвычайного и полномочного посла в Швейцарии
13.11.2017 23:05
Бывший госминистр Грузии по делам европейской интеграции Виктор Долидзе, возможно, займет пост чрезвычайного и полномочного посла в Швейцарии.
По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, этот вопрос обсуждается.
В рамках запланированных структурных и кадровых изменений в правительстве, аппарат государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры упраздняется. Ведомство переходит в состав МИД.
Сегодня же было заявлено, что перейти на дипломатическую службу предлагают и бывшему уже министру образования Александру Джеджелава, однако он пока предпочитает вернуться в свой бизнес.
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