Виктор Долидзе может занять пост чрезвычайного и полномочного посла в Швейцарии

13.11.2017 23:05 Бывший госминистр Грузии по делам европейской интеграции Виктор Долидзе, возможно, займет пост чрезвычайного и полномочного посла в Швейцарии.



По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, этот вопрос обсуждается.



В рамках запланированных структурных и кадровых изменений в правительстве, аппарат государственного министра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры упраздняется. Ведомство переходит в состав МИД.



Сегодня же было заявлено, что перейти на дипломатическую службу предлагают и бывшему уже министру образования Александру Джеджелава, однако он пока предпочитает вернуться в свой бизнес.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

