Кекенадзе: Очевидно, премьер Квирикашвили не понимает азбуку сектора безопасности

14.11.2017 11:37 Генеральный секретарь партии "Свободные демократы" Тамар Кекенадзе критикует осуществленные премьером Грузии вчера кадровые перестановки в плане безопасности государства.



Как известно, новой Конституцией не предусмотрено существование Совета безопасности, а согласно вчерашней реструктуризации упразднен и Совет по чрезвычайным ситуациям, будет создано единый Совет по кризисам и он будет иметь лишь функцию технического реагирования.



"Кто будет заботиться о вопросах стратегической обороны и безопасности? Мы что, вернули территории? Победили гибридные угрозы, или сменили регион, и вступили в НАТО и Евросоюз?" - говорит Тамар Кекенадзе.



По ее словам, этими правительственными изменениями "Грузинская мечта" старается создать иллюзию обновления на фоне установленного полного однопартийного правления в стране.



"Год, как у "Грузинской мечты" есть конституционное большинство, то есть они могли беспрепятственно осуществить все реформы, однако мы видим, что в течение этого одного года экономическое положение еще больше ухудшается, существуют серьезные проблемы с точки зрения защиты прав человека, суд стал совершенно политизированным и контролируемым. Главной проблемой этой страны является неформальное управление, и неясный внешний курс, кадровые и структурные изменения. Эта реальность не меняется"- заявила Тамар Кекенадзе.

















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