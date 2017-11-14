У Мамуки Бахтадзе другие амбиции и образование - Темур Чкония

14.11.2017 11:54 «У Мамуки Бахтадзе отличающиеся от других амбиции и образование» - заявил бизнесмен Темур Чкония в разговоре о кандидате на пост министра финансов.



Бизнесмен прокомментировал запланированные в правительстве структурные и кадровые изменения и заявил, что можно еще сократить количество министерств.



"Мне очень понравилось, что Кумсишвили вернули в Министерство экономики, и к нему присоединили Министерство энергетики, поскольку, когда он был в Минэкономики, его работа была более эффективной.



Хорошо также и то, что Мамуку Бахтадзе назначили министром финансов, поскольку я знаком с ним лично, и знаю, что у него другие амбиции и образование, чем у остальных. Он привнесет другую энергетику в министерство"- говорит Чкония.



Бизнесмен положительно относится и к периоду, когда министром был Каха Кахишвили, и говорит, что его можно было назначить министром юстиции.



"Возможно, Каха Кахишвили был бы классным министром юстиции, так как, на мой взгляд, он весьма интересная личность. Я о нем лучшего представления, чем о Тее Цулукиани, но как он справится с этой темой, не могу сказать"- говорит Темур Чкония.

















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