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Пучдемон не исключает урегулирования проблемы Каталонии в составе Испании
14.11.2017 12:21
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон в интервью изданию Die Welt заявил, что рассматривает вариант урегулирования кризиса в регионе, при котором Каталония не станет отделяться от Испании.
«Я, выступая за независимость всю свою жизнь, проработал 30 лет, чтобы иметь еще один способ остаться привязанными к Испании», — сказал Пучдемон, не уточнив, о каком именно способе идет речь.
Он отметил, что причина нынешней ситуации состоит в аннулировании статуса автономии в 2010 году, согласованном правительствами Каталонии и Испании.
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