Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сейчас у Евросоюза нет возможности предложить перспективу членства какой-либо стране-партнеру - Мингарели


14.11.2017   12:28
Посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарели считает, что странам-участницам «Восточного партнерства» необходимо исходить из реальности, которая не позволяет рассчитывать на членство в близкой перспективе.

По информации «Европейской правды», об этом он заявил в дискуссии на Форуме ассоциаций в Киеве. «Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас – нет», - заявил посол.

Представитель Евросоюза отметил, что несмотря на это, выполнение соглашения об ассоциации остается актуальной задачей для Украины.

«Мы все знаем это, такова реальность! И теперь нам, то есть Евросоюзу, необходимо убедить партнеров продолжать выполнять соглашение об ассоциации, исходя из этого понимания», - пояснил он.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС надо открыть рынки для стран «Восточного партнерства» - Манфред Вебер
Euronews отметил Грузию на международной туристической выставке в Лондоне
VMware помогает Банку Грузии повысить качество обслуживания клиентов в филиалах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Фальсификация истории продолжается - абхазские «ученые» стараются присвоить мост царицы Тамар
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Брюсселе состоялась первая встреча Левана Изория и Джеймса Мэттиса
Пять ереванских студентов объявили голодовку из-за отмены отсрочки от армии
Мэттис заверил главу Минобороны Грузии в поддержке Тбилиси со стороны Вашингтона
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна