Сейчас у Евросоюза нет возможности предложить перспективу членства какой-либо стране-партнеру - Мингарели

14.11.2017 12:28 Посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарели считает, что странам-участницам «Восточного партнерства» необходимо исходить из реальности, которая не позволяет рассчитывать на членство в близкой перспективе.



По информации «Европейской правды», об этом он заявил в дискуссии на Форуме ассоциаций в Киеве. «Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас – нет», - заявил посол.



Представитель Евросоюза отметил, что несмотря на это, выполнение соглашения об ассоциации остается актуальной задачей для Украины.



«Мы все знаем это, такова реальность! И теперь нам, то есть Евросоюзу, необходимо убедить партнеров продолжать выполнять соглашение об ассоциации, исходя из этого понимания», - пояснил он.















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