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Витольд Ващиковский: Мы скрестили пальцы и ждем членства Грузии в Евросоюз
14.11.2017 13:33
В рамках саммита Восточного партнерства мы примем новое коммюнике, которая удовлетворит Грузию, — это заявление сделал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на совместной с пресс-конференции с первыми дипломатами Грузии и Швеции.
Как заявил Витольд Ващиковский, Польша поддерживает европейские стремления и суверенитет Грузии.
«Мы ожидаем саммита Восточного партнерства в Брюсселе, и мы хотим, чтобы все лидеры ЕС приняли участие в этом мероприятии на самом высоком политическом уровне. Мы считаем, что этот инструмент нуждается в большом внимании. Мы примем новое коммюнике на саммите, и я надеюсь, что коммюнике будет удовлетворительным для Грузии, и вам это понравится. Я призываю вас приблизиться к ЕС.
Мы поддерживаем ваше членство в ЕС, но это невозможно из-за нынешней ситуации в ЕС. Мы скрестили пальцы, и ждем, когда Грузия вступит в ЕС. Мы высоко ценим ваши усилия по превращению Грузии в страну, которая сможет войти в ЕС. У вас есть лучший доступ к ЕС сегодня, и это будет продолжаться.
Мы поддерживаем европейские устремления и суверенитет Грузии. Польша никогда не допустит нарушения международно признанных границ независимой Грузии. Мы видим вас как будущего члена Совета Безопасности ООН. Процесс членства в ЕС долгий и трудный, потому что ЕС — сложный институт. На фоне такой поддержки, вы должны знать от Польши и Швеции, что в конечном итоге вы станете членами ЕС», — заявил Витольд Ващиковский.
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