|
Хухашвили: Бахтадзе и Гахария не участвовали в политических интригах
14.11.2017 13:42
Бахтадзе и Гахария не участвовали в политических интригах, и у них нет обязательств - заявил политолог Гия Хухашвили "ТВ Пирвели". В передаче "Открытая политика" Хухашвили прокомментировал оптимизацию министерств, и разделил процесс на два этапа.
"Оптимизация не означает количество сотрудников в министерствах. Оптимизацией является, когда более понятно, и максимально исключается дублирование разных функций. Это первый этап. Второй этап, когда проводится оптимизация, например кадровая. Здесь могут попасть в сокращение не только сотрудники присоединенного министерства, но и сотрудники того министерства, к которому присоединили. То есть не следует думать, что скажем, раз Минэнергетики присоединился к Минэкономики, освободят только сотрудников Министерства энергетики. Надо посмотреть, каково положение в самом Министерстве экономики.
Задача первого этапа более или менее нормально была выполнена. Единственное, у меня возникают вопросы относительно министерства охраны окружающей среды и экономики, они естественные антагонисты друг друга, и как это будет нивелировано. Не имеем ли мы дело с конфликтом интересов. Все это является темой обсуждения"- заявил Гия Хухашвили.
На вопрос ведущего передачи, не подразумевается ли содержание внутри властного перемещения, поскольку за этим последовало передвижение политических фигур, политолог ответил:
"Основной темой обсуждения здесь являются два человека. Мы все еще постсоветская страна. Где находятся центры силы в исполнительной власти: с одной стороны есть силовая система, а с другой стороны Министерство финансов. Это два центра силы. Остальные министерства, возможно, важные ведомства, но по политическому весу с точки зрения генерации силы, другие министерства менее значительны. В этих двух министерствах мы получили два новых кадра, которые не принимали участия в подковерной борьбе. Они не являются представителями ни одной из сторон, это, на мой взгляд, одно из лучших решений. Они не обременены обязательствами, и это создает им комфорт. В то же время это дискомфорт для всех групп интересов, которые себе на уме выстраивали долгосрочную политику не только вокруг Квирикашвили. Вокруг Квирикашвили сосредоточена самая слабая группа, но кто эти люди, я не буду пофамильно называть"- заявил Гия Хухашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна