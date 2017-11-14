Хухашвили: Бахтадзе и Гахария не участвовали в политических интригах

14.11.2017 13:42 Бахтадзе и Гахария не участвовали в политических интригах, и у них нет обязательств - заявил политолог Гия Хухашвили "ТВ Пирвели". В передаче "Открытая политика" Хухашвили прокомментировал оптимизацию министерств, и разделил процесс на два этапа.



"Оптимизация не означает количество сотрудников в министерствах. Оптимизацией является, когда более понятно, и максимально исключается дублирование разных функций. Это первый этап. Второй этап, когда проводится оптимизация, например кадровая. Здесь могут попасть в сокращение не только сотрудники присоединенного министерства, но и сотрудники того министерства, к которому присоединили. То есть не следует думать, что скажем, раз Минэнергетики присоединился к Минэкономики, освободят только сотрудников Министерства энергетики. Надо посмотреть, каково положение в самом Министерстве экономики.



Задача первого этапа более или менее нормально была выполнена. Единственное, у меня возникают вопросы относительно министерства охраны окружающей среды и экономики, они естественные антагонисты друг друга, и как это будет нивелировано. Не имеем ли мы дело с конфликтом интересов. Все это является темой обсуждения"- заявил Гия Хухашвили.



На вопрос ведущего передачи, не подразумевается ли содержание внутри властного перемещения, поскольку за этим последовало передвижение политических фигур, политолог ответил:



"Основной темой обсуждения здесь являются два человека. Мы все еще постсоветская страна. Где находятся центры силы в исполнительной власти: с одной стороны есть силовая система, а с другой стороны Министерство финансов. Это два центра силы. Остальные министерства, возможно, важные ведомства, но по политическому весу с точки зрения генерации силы, другие министерства менее значительны. В этих двух министерствах мы получили два новых кадра, которые не принимали участия в подковерной борьбе. Они не являются представителями ни одной из сторон, это, на мой взгляд, одно из лучших решений. Они не обременены обязательствами, и это создает им комфорт. В то же время это дискомфорт для всех групп интересов, которые себе на уме выстраивали долгосрочную политику не только вокруг Квирикашвили. Вокруг Квирикашвили сосредоточена самая слабая группа, но кто эти люди, я не буду пофамильно называть"- заявил Гия Хухашвили.

















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