Главы МИД Швеции и Польши отмечают прогресс Грузии в рамках Восточного партнерства

14.11.2017 14:24 Министры иностранных дел Швеции и Польши Маргот Вальстрем и Витольд Ващиковский, прибывшие с визитом в Тбилиси, сообщили о позитивных оценках проводимых в Грузии реформ, данных в отчете Евросоюза.



"Швеция твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в европейские структуры. Вы являетесь прогрессирующим членом Восточного партнерства и это отмечено в отчете перед саммитом, который пройдет 24 ноября", - заявила М.Вальстрем на пресс-конференции во вторник.



При этом она отметила, что подписанные с Евросоюзом соглашения "являются началом пути, который приведет Грузию к Европе".



"Ваши большие друзья - Швеция и Польша - ожидают от вас еще больших успехов", - сказала глава МИД Швеции.



Ранее во вторник состоялась встреча М.Вальстрем и В.Ващиковского с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.



По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии с Евросоюзом.



Швеция и Польша являются инициаторами Восточного партнерства, целью которого является укрепление политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и восточноевропейскими странами-партнерами - Украиной, Белоруссией, Молдавией, Грузией, Арменией и Азербайджаном



В рамках визита в Грузию запланированы встречи министров иностранных дел Швеции и Польши с представителями грузинского правительства.















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