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Главы МИД Швеции и Польши отмечают прогресс Грузии в рамках Восточного партнерства
14.11.2017 14:24
Министры иностранных дел Швеции и Польши Маргот Вальстрем и Витольд Ващиковский, прибывшие с визитом в Тбилиси, сообщили о позитивных оценках проводимых в Грузии реформ, данных в отчете Евросоюза.
"Швеция твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в европейские структуры. Вы являетесь прогрессирующим членом Восточного партнерства и это отмечено в отчете перед саммитом, который пройдет 24 ноября", - заявила М.Вальстрем на пресс-конференции во вторник.
При этом она отметила, что подписанные с Евросоюзом соглашения "являются началом пути, который приведет Грузию к Европе".
"Ваши большие друзья - Швеция и Польша - ожидают от вас еще больших успехов", - сказала глава МИД Швеции.
Ранее во вторник состоялась встреча М.Вальстрем и В.Ващиковского с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.
По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии с Евросоюзом.
Швеция и Польша являются инициаторами Восточного партнерства, целью которого является укрепление политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и восточноевропейскими странами-партнерами - Украиной, Белоруссией, Молдавией, Грузией, Арменией и Азербайджаном
В рамках визита в Грузию запланированы встречи министров иностранных дел Швеции и Польши с представителями грузинского правительства.
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