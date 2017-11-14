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Главы МИД Швеции и Польши отмечают прогресс Грузии в рамках Восточного партнерства


14.11.2017   14:24
Министры иностранных дел Швеции и Польши Маргот Вальстрем и Витольд Ващиковский, прибывшие с визитом в Тбилиси, сообщили о позитивных оценках проводимых в Грузии реформ, данных в отчете Евросоюза.

"Швеция твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в европейские структуры. Вы являетесь прогрессирующим членом Восточного партнерства и это отмечено в отчете перед саммитом, который пройдет 24 ноября", - заявила М.Вальстрем на пресс-конференции во вторник.

При этом она отметила, что подписанные с Евросоюзом соглашения "являются началом пути, который приведет Грузию к Европе".

"Ваши большие друзья - Швеция и Польша - ожидают от вас еще больших успехов", - сказала глава МИД Швеции.

Ранее во вторник состоялась встреча М.Вальстрем и В.Ващиковского с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе.

По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии с Евросоюзом.

Швеция и Польша являются инициаторами Восточного партнерства, целью которого является укрепление политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и восточноевропейскими странами-партнерами - Украиной, Белоруссией, Молдавией, Грузией, Арменией и Азербайджаном

В рамках визита в Грузию запланированы встречи министров иностранных дел Швеции и Польши с представителями грузинского правительства.






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