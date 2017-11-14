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Председателем тбилисского муниципального собрания стал Георгий Ткемаладзе
14.11.2017 14:38
Председателем тбилисского муниципального собрания (сакребуло) шестого созыва стал Георгий Ткемаладзе. На заседании его кандидатуру представила член большинства Марика Дарчия. Регистрацию прошли 45 депутатов, из них 40 поддержали Георгия Ткемаладзе, 1 был против, 4 не зафиксировали свою позицию. В первую очередь Георгий Ткемаладзе поздравил ново избранных депутатов с победой на выборах 21 октября и поблагодарил председателя и членов сакребуло пятого созыва.
Новый председатель отметил, что в муниципальном собрании пятого созыва решения принимались содержательно, а не политическому признаку. По его же словам, он будет гарантом проведения всех процессов в собрании прозрачно и открыто.
По словам Ткемаладзе, оппозиция обязана вместе с ними принимать полезные для населения, эффективные решения.
Кроме того, Георгий Ткемаладзе поздравил с победой нового мэра Тбилиси Каху Каладзе.
Сегодня же будут избраны заместители председателя муниципального собрания.
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