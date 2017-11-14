Председателем сакребуло Тбилиси шестого созыва избрали Георгия Ткемаладзе

14.11.2017 14:40 Председателем сакребуло Тбилиси шестого созыва избрали Георгия Ткемаладзе.



Его кандидатуру поддержали 40 депутатов сакребуло, один был против.



В голосовании не приняли участие часть представителей «Национального движения» и члены «Альянса патриотов».



Сегодня же заместителями председателя были избраны Марика Дарчия, Георгий Ахвледиани и Давид Уджмаджуридзе.



Первое заседание новоизбранного сакребуло состоится сегодня. Депутаты изберут и руководителей комиссий.















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