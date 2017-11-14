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Председателем сакребуло Тбилиси шестого созыва избрали Георгия Ткемаладзе
14.11.2017 14:40
Председателем сакребуло Тбилиси шестого созыва избрали Георгия Ткемаладзе.
Его кандидатуру поддержали 40 депутатов сакребуло, один был против.
В голосовании не приняли участие часть представителей «Национального движения» и члены «Альянса патриотов».
Сегодня же заместителями председателя были избраны Марика Дарчия, Георгий Ахвледиани и Давид Уджмаджуридзе.
Первое заседание новоизбранного сакребуло состоится сегодня. Депутаты изберут и руководителей комиссий.
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