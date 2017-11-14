Ново избранное муниципальное собрание Тбилиси признало полномочия депутатов

14.11.2017 14:41 Ново избранное муниципальное собрание (сакребуло) Тбилиси на первом заседании рассмотрело вопрос признания полномочий депутатов.



На сегодняшнем заседании к депутатам обратился старейший член муниципального собрания Придон Инджия, прибывший в сакребуло в чохе. Он отметил, что ощущает ту высокую ответственность, которая на него возложена. Старейший член муниципального собрания затронул необходимость сотрудничества между оппозицией и большинством.



После этого депутаты единогласно поддержали вопрос признания полномочий ново избранных членов муниципального собрания.



К депутатам обратился председатель муниципального собрания пятого созыва Георгий Алибегашвили, пожелавший успехов в деятельности новому мэру Тбилиси и будущему председателю сакребуло.

После перерыва депутаты изберут председателя муниципального собрания и его заместителей.















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