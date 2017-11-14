Посол Турции обещал изучить вопрос об упоминании компанией «Пегасус» Абхазии отдельным государством

14.11.2017 14:44 Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выделила территорию оккупированной Абхазии от Грузии на собственной карте. На сайте авиакомпании опубликована карта, на которой указаны направления, куда летает Pegasus Airlines, и отчетливо видно, что Грузия и Абхазия нанесены как отдельные страны.



Официальное представительство Pegasus Airlines в Грузии не обладает данной информацией. По их заявлению агентству GHN, они постараются выяснить вопрос с головным офисом авиакомпании.



"Не думаю, чтобы у Pegasus было полномочие, признавать кого-либо государством. Думаю, предположительно, имеет место ошибка. Мы изучим этот вопрос"- добавил посол Турции.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

