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Посол Турции обещал изучить вопрос об упоминании компанией «Пегасус» Абхазии отдельным государством


14.11.2017   14:44
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выделила территорию оккупированной Абхазии от Грузии на собственной карте. На сайте авиакомпании опубликована карта, на которой указаны направления, куда летает Pegasus Airlines, и отчетливо видно, что Грузия и Абхазия нанесены как отдельные страны.

Официальное представительство Pegasus Airlines в Грузии не обладает данной информацией. По их заявлению агентству GHN, они постараются выяснить вопрос с головным офисом авиакомпании.

"Не думаю, чтобы у Pegasus было полномочие, признавать кого-либо государством. Думаю, предположительно, имеет место ошибка. Мы изучим этот вопрос"- добавил посол Турции.







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