Секретарь по вопросам обороны США поздравил грузин с Гиоргоба

14.11.2017 14:46 Секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис поздравил грузинский народ с приближающимся праздником Гиоргоба.



В рамках официального визита министра обороны Грузии Левана Изория в США, первая встреча состоялась именно в Пентагоне, с секретарем по вопросам обороны США Джеймсом Мэттисом.



В начале встречи, проведенной на уровне делегаций, коллеги сделали официальные заявление, после чего говорили о вопросах укрепления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами и обсудили региональные вопросы.



«Наша встреча проходит в той неделе, в которой обе страны готовятся к важным праздникам – на будущей неделе, в четверг в Грузии отмечается день святого Георгия, а в Америке мы празднуем день благодарения. Желаю вашему народу счастливого Гиоргоба – праздник святого покровителя грузинского народа», — заявил Джеймс Мэттис.















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