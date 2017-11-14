Новый министр финансов Грузии в 2012 году пожертвовал ЕНД 20 000 лари

14.11.2017 14:56 Перед выборами 2012 года новый министр финансов Мамука Бахтадзе пожертвовал 20 000 лари для финансирования избирательной кампании "Единого национального движения". Об этом стало известно из документа государственного аудита.



Вчера Бахтадзе был назначен министром финансов, до того он являлся директором Железной дороги Грузии (согласно данным Публичного реестра, он и сейчас занимает пост директора ЖД).



Результаты работы Бахтадзе в Железной дороге Грузии



В период руководства Мамуки Бахтадзе грузооборот Железной дороги Грузии вдвое сократился.



Грузооборот железной дороги выглядит следующим образом:



2012 год - 20.1 млн. тонн

2013 год - 18.2 млн. тонн

2014 год - 16.7 млн. тонн

2015 год - 14.1 млн. тонн

2016 год - 11.9 млн. тонн



7 месяцев 2017 года - 6,1 млн. тонн (на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).



Из-за снижения перевозок 3 октября 2017 года Международное агентство Standard & Poor's на один пункт снизило кредитный рейтинг ЖД Грузии. Тот же Standard & Poor's подтвердил кредитный рейтинг ЖД Грузии в иностранной валюте по прогнозу на уровне В+ как "негативный".



Мамука Бахтадзе управляет железной дорогой с прихода к власти "Грузинской мечты". Из имущественной декларации, заполненной Бахтадзе, выясняется, что в течение минувших лет он получил в виде служебного возмещения 1 064 266 лари.



Любопытно, что наряду непосредственно с ЖД, Бахтадзе получал также зарплату из двух предприятий, принадлежащих Железной дороге Грузии, ООО "Джорджия транзит", и "GR транзит лайн". Возмещение, полученное от этих компаний, составило 236 952 лари, а зарплата в ЖД 827 313 лари.

















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