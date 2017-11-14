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Планируется визит президента Беларуси в Грузию


14.11.2017   15:41
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Давидом Котария, который завершает дипломатическую миссию в стране, сообщил о подготовке своего визита в Грузию, передает корреспондент Белта.

"Я благодарен вашему Президенту, правительству за приглашение посетить Грузию. Мы договорились, чтобы визит был ярким и полезным. Нам надо наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда, после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся", - сказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что с нетерпением ждет визита в Тбилиси. "Я думаю, что в первой половине будущего года мы справимся с подготовкой визита и я смогу приехать снова в эту прекрасную страну", - отметил глава государства.






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