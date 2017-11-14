В грузинских школах больше не будут раздавать яблоки

14.11.2017 16:21 После декабря в школах завершится программа раздачи яблок, — об этом заявил бывший министр образования Грузии Александр Джеджелава.



По его словам, данный компонент завершится в декабре и соответственно, не может быть продолжен.



«Существует правило здорового образа жизни, и оно обязательно продолжится. Что касается раздачи яблок, этот компонент завершается, и не может быть продолжен», — заявил Александр Джеджелава.



Кампания по раздаче яблок в школах началась с октября, перед выборами.

















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