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В грузинских школах больше не будут раздавать яблоки
14.11.2017 16:21
После декабря в школах завершится программа раздачи яблок, — об этом заявил бывший министр образования Грузии Александр Джеджелава.
По его словам, данный компонент завершится в декабре и соответственно, не может быть продолжен.
«Существует правило здорового образа жизни, и оно обязательно продолжится. Что касается раздачи яблок, этот компонент завершается, и не может быть продолжен», — заявил Александр Джеджелава.
Кампания по раздаче яблок в школах началась с октября, перед выборами.
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