В Госдуме РФ утвердили критерии признания СМИ иностранными агентами

14.11.2017 16:26 Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что представители четырех думских фракций согласовали поправки в законодательство, позволяющие причислять иностранные СМИ к иноагентам, передает «Интерфакс».



«СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур-госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», — заявил Толстой.



Он пояснил, что решать, какое СМИ подпадает под статус иноагента, будет Минюст.



Отмечается, что такие СМИ будут обязаны маркировать свою продукцию.



Поправки будут внесены к закону «О СМИ».















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