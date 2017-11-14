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В Турции задержали граждан Грузии и Украины
14.11.2017 16:44
Служба береговой охраны Турции пресекла факт незаконной перевозки нелегалов в Эгейском море. Информацию об этом распространяем турецкое издание YeniSafak. Среди задержанных граждане Грузии и Украины.
Сотрудники береговой охраны задержали 45 мигрантов. Они пытались добраться до греческих островов.
22 мигранта были обнаружены в резиновых лодках у побережья Бодрума. Их доставили в Бодрум, где им провели медицинский осмотр.
Кроме того, служба береговой охраны Турции задержала 23 мигрантов в заливе Фетхие. Они пытались избежать правосудия. Среди задержанных 22 сирийца и один палестинец.
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