России грозит отстранение от зимних Олимпийских игр 2018 года

14.11.2017 17:01 "Давление на Москву в допинг-скандале растет: ключевой свидетель Григорий Родченков, бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории, передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) новый компрометирующий материал", - передает немецкое деловое издание Handelsblatt.



"Западные СМИ намеренно пытались дискредитировать Россию", - цитирует автор статьи Андре Баллен высказывание министра спорта России Виталия Мутко.



"Действительно, тучи над Москвой сгущаются. Если в последнее время МОК отправлял в Москву сигналы о разряжении обстановки, то сейчас все свидетельствует о начале нового шторма", - рассуждает автор.



"Если случаи использования допинга и были, то в единичных случаях", - приводит журналист заявление Москвы, противопоставляя ему высказывание президента WADA Крейга Риди: WADA "по-прежнему полностью убеждено в правильности отчета".



Журналист полагает, что "Москва согласилась на сотрудничество с международными организациями в деле борьбы с допингом, чтобы реабилитироваться". При этом "российское руководство категорически отказывается признать факт поддержки применения спортсменами допинга на государственном уровне".



"И именно сейчас России грозит новая неприятность со стороны старого знакомого", - пишет автор, ссылаясь на британскую Daily Mail и сообщая о новых "обличительных данных", предоставленных Родченковым.



Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории заявил о существовании в России "системы применения допинга, организованной государством", а также о том, как исследователи разработали "стероидные коктейли", употребление которых сложно выявить в пробах. Они "скрывали и уничтожали данные положительных допинг-анализов мочи во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи".



"Очевидно, новые данные были предоставлены Родченковым в цейтноте, - рассуждает автор, - иначе обвинения не были бы учтены в отчете комиссии".



"Пока неизвестно, какого рода доказательства представлены", - продолжает журналист, отмечая со ссылкой на российскую газету "Спорт Экспресс", что "речь идет о журналах бывшего руководителя антидопинговой лаборатории".



"Вопрос о том, почему журналы так долго находились "под замком" и не были обнародованы сразу, остается открытым", - говорит журналист. "В конце концов, Родченков в течение нескольких лет сам был замешан в применении допинга российскими спортсменами. А теперь он достал свои журналы как последний козырь, чтобы окончательно закрепить решение МОК", - полагает автор статьи.



В России сообщения о новых обвинениях были восприняты с нескрываемым скепсисом. "Это политический заговор, который кем-то финансируется", - цитирует издание слова Алексея Баранникова, спортсмена, дважды участвовавшего в Олимпийских играх в составе сборной команды России по лыжному двоеборью.



"Этот скандал должен нанести окончательный удар по России, - считает Баранников. - Если Россия признает, что у нее существовала допинг-система, поддерживаемая государством, это будет полным поражением".















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