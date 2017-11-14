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Грузия является лидером «Восточного партнерства» - главы МИД Швеции и Польши
14.11.2017 17:40
Министры иностранных дел Швеции и Польши Маргот Вальстрем и Витольд Ващиковский считают, что Грузия является лидером «Восточного партнерства», и предполагают, что предстоящий саммит этой инициативы в Брюсселе еще раз подтвердит ее лидерство. Об этом они заявили в ходе визита в Тбилиси после состоявшейся 14 ноября встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в международных форматах, подготовка к предстоящему саммиту «Восточного партнерства», а также проводимые в Грузии реформы.
Министры подчеркнули успехи, достигнутые Грузией на пути евроинтеграции и отметили, что об этом свидетельствует и отчет Еврокомиссии о выполнении Грузией соглашения об ассоциации. В этом отчете Грузия названа главнейшим стратегическим партнером ЕС в регионе.
Витольд Ващиковский и Маргот Вальстрем подтвердили Георгию Квирикашвили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и ее интеграции с ЕС и НАТО.
Главы МИД Польши и Швеции прибыли в Тбилиси с визитом 14 ноября. Они проведут встречи с представителями правительства, общественности, посетят офис Миссии мониторинга ЕС и села, находящиеся у «линии оккупации», говорится в сообщении МИД Грузии.
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