Лукашенко: Беларусь готова сделать все для Грузии и благополучия ее народа

14.11.2017 17:52 Беларусь готова сделать все для Грузии и благополучия ее народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Давидом Котария, который завершает дипломатическую миссию в стране, передает БЕЛТА.



"Вы всегда будьте уверены: Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства констатировал, что в последние годы страны нашли возможности для развития экономического сотрудничества, взаимный товарооборот многократно увеличился. При этом Беларусь поставляет в Грузию большой спектр товаров. "Мы поставляем вам продукцию машиностроения. И будем поставлять, если вас будет интересовать что-то. Мы готовы осваивать у вас наши технологии под нашу технику - и в сельском хозяйстве, и в промышленности", - обратил внимание Президент.



Александр Лукашенко также отметил, что картофель белорусских сортов выращивает и Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который сначала не верил в хороший урожай. "Научили - получилось. И это очень хорошая подвижка, мы сейчас еще больше семян картофеля поставляем. Все-таки он у нас второй хлеб, не последний будет и в Грузии", - заявил глава государства.



В январе-сентябре 2017 года товарооборот между Беларусью и Грузией достиг $72,6 млн, темп роста составил 121,5% к такому же периоду прошлого года. Основу белорусского экспорта составили железнодорожные и трамвайные вагоны, грузовики, молоко и сливки сгущенные, комплексные нити, лекарство, сливочное масло.



ОАО "МАЗ", ОАО"Белкоммунмаш", компания "Штадлер Минск" ведут переговоры о поставках пассажирской техники для городов Грузии, ОАО "Моготекс" и ОАО "Лента" - тканей и материалов для пошива форменной одежды для грузинских правоохранительных органов, ООО "Пожмаш" и ОАО "МАЗ" - пожарной техники для МВД Грузии.















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