Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД проведет консультации с НПО по кандидатуре Народного защитника


14.11.2017   18:06
«Национальное движение» планирует консультации с неправительственным сектором в связи с кандидатурой Народного защитника. Об этом журналистам сообщила один из лидеров «Нацдвижения» Тина Бокучава.

Она отметила, что высока вероятность того, что кандидат, представленный властями, будет проводником интересов только правящей команды.

«Вероятность того, что власти поддержат такую кандидатуру Народного защитника, который реально сможет стоять на страже интересов нашей страны и прав человека, очень низка. По нашему предположению, они представят политически аффилированного человека, который будет лоялен к интересам «Грузинской мечты», а не общественным интересам. Мы намерены проводить консультации в том числе, с неправительственным сектором, для того, чтобы кандидат, представленный неправительственным сектором, был согласован, и у него была максимальная поддержка для того, чтобы парламент смог рассмотреть действительно независимого человека параллельно с тем, которого представит власть», - сказала Бокучава.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС надо открыть рынки для стран «Восточного партнерства» - Манфред Вебер
Euronews отметил Грузию на международной туристической выставке в Лондоне
VMware помогает Банку Грузии повысить качество обслуживания клиентов в филиалах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Фальсификация истории продолжается - абхазские «ученые» стараются присвоить мост царицы Тамар
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Брюсселе состоялась первая встреча Левана Изория и Джеймса Мэттиса
Пять ереванских студентов объявили голодовку из-за отмены отсрочки от армии
Мэттис заверил главу Минобороны Грузии в поддержке Тбилиси со стороны Вашингтона
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна