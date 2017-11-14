ЕНД проведет консультации с НПО по кандидатуре Народного защитника

14.11.2017 18:06 «Национальное движение» планирует консультации с неправительственным сектором в связи с кандидатурой Народного защитника. Об этом журналистам сообщила один из лидеров «Нацдвижения» Тина Бокучава.



Она отметила, что высока вероятность того, что кандидат, представленный властями, будет проводником интересов только правящей команды.



«Вероятность того, что власти поддержат такую кандидатуру Народного защитника, который реально сможет стоять на страже интересов нашей страны и прав человека, очень низка. По нашему предположению, они представят политически аффилированного человека, который будет лоялен к интересам «Грузинской мечты», а не общественным интересам. Мы намерены проводить консультации в том числе, с неправительственным сектором, для того, чтобы кандидат, представленный неправительственным сектором, был согласован, и у него была максимальная поддержка для того, чтобы парламент смог рассмотреть действительно независимого человека параллельно с тем, которого представит власть», - сказала Бокучава.















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