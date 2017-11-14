Эк-министр образования решил поучиться в США

14.11.2017 18:08 Бывший министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава намерен вернуться к своей прежней преподавательской деятельности, а также отправиться в США на учебу. Об этом он заявил сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции в министерстве, где он передал полномочия своему преемнику.



«Собираюсь продолжить учебу. Я планировал сделать это в этом году, собирался окончить докторантуру в США. Этот план немного растянулся во времени, однако теперь я продолжу учебу в докторантуре», - заявил Джеджелава журналистам.



Экс-министр считает, что на своем посту он сделал важные шаги по всем направлениям: удалось заложить фундамент для осуществления правительственного плана развития страны, главным приоритетом которого является реформа системы образования.



Самыми позитивными действиями в период своей деятельности на посту министра Джеджелава назвал развитие школ, профессионального образования, интернационализацию образования, изменение схемы профессионального развития учителей, популяризацию здорового образа жизни.



Новый министр образования Михаил Чхенкели начал свой рабочий день сегодня утром со встречи с предшественником, после чего познакомился с коллективом ведомства.

















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