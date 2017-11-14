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Президент Грузии провел встречу с главами МИД Швеции и Польши
14.11.2017 19:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстром и главой МИД Польши Витольдом Ващиковским. Министры иностранных дел Польши и Швеции находятся в Грузии в рамках совместного визита в качестве глав МИД стран-членов ЕС.
На встрече было отмечено, что визит министров иностранных дел стран-членов ЕС имеет огромное значение, так как проводится за несколько дней до саммита "Восточного партнерства". Швеция и Польша являются странами-инициаторами "Восточного партнерства" и внесли огромный вклад в поддержку Грузии на пути евроинтеграции и развития партнерства.
"Были рассмотрены конкретные вопросы, достичь которые желает Грузия на ближайшем саммите "Восточного партнерства". Разговор касался конкретных шагов, предпринимаемых по части евроинтеграции, а также ожиданий политического спектра Грузии и грузинской общественности от этого саммита. Была отмечена чрезвычайная важность продолжения и увеличения динамики процессе евроиентеграции", - заявил советник президента Грузии по международным делам Тенгиз Пхаладзе.
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