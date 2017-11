Дональд Трамп-младший обменивался сообщениями с WikiLeaks

14.11.2017 19:16 "Дональд Трамп-младший общался во время предвыборной кампании 2016 года с WikiLeaks, интернет-компанией, которая в прошлом году опубликовала кладезь компрометирующих электронных писем демократов. Эти письма, согласно заключению американской разведки, были украдены российскими хакерами", - пишет корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Ребекка Боллхаус со ссылкой на электронное письмо, полученное изданием.



"20 сентября 2016 года WikiLeaks связался с сыном президента Трампа посредством личного сообщения в Twitter, чтобы оповестить его о готовящемся запуске сайта, который должен был привлечь внимание к связям между Трампом-старшим и российским президентом Владимиром Путиным", - сообщает автор со ссылкой на электронное письмо, имеющееся в распоряжении редакции.



"Согласно этому письму, сын президента ответил на следующий день, что он не был осведомлен об организации, стоящей за сайтом, но "расспросит", и добавил "спасибо", - передает издание. Затем он переслал электронное письмо высокопоставленным помощникам штаба, включая тогдашнего руководителя штаба Стива Бэннона, менеджера штаба Келлиэн Конуэй, старшего советника Джареда Кушнера и директора по цифровым технологиям Брэда Парскейла, пишет автор.



Об этом обмене сообщениями впервые написало в понедельник издание The Atlantic, и он является частью собрания документов, переданных расследователям в Конгрессе адвокатами Трампа-младшего, говорится в статье. Это первое свидетельство прямых контактов между высокопоставленными чиновниками штаба Трампа и организацией WikiLeaks, базирующейся в Швеции.



"Трамп-младший опубликовал в понедельник свою переписку с WikiLeaks в Twitter, показав, что сайт послал ему несколько сообщений, которые он проигнорировал, - сообщает журналистка. - Среди них была просьба прислать налоговые декларации Трампа-старшего и предложение будущей администрации порекомендовать Австралии назначить Ассанжа, австралийца, послом в Вашингтон".



"Как кажется, одно письмо привлекло внимание Трампа-младшего, - говорится далее. - 30 октября 2016 года WikiLeaks попросил его "прокомментировать/продвинуть" цитату Клинтон о том, что она хочет "просто атаковать дроном" Ассанжа. Сын президента ответил: "Я уже это сделал ранее сегодня. Поразительно, что ей сходит с рук".



12 октября 2016 года WikiLeaks написал Трампу-младшему: "Здорово, что ты и твой отец говорите о наших публикациях", - и предложил ссылку для публикации Трампом-старшим, если тот будет упоминать сайт, передает автор со ссылкой на The Atlantic. "Через 15 минут Трамп-старший написал в Twitter: "Нечестные СМИ очень слабо реагируют на невероятную информацию, предоставленную WikiLeaks. Как нечестно! Манипулируемая система!" Он не включил предложенную ссылку, однако его сын опубликовал ее двумя днями позже", - пишет The Wall Street Journal.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ