Грузия названа в числе стран со свободным Интернетом

14.11.2017 19:52 «Freedom House» опубликовал ежегодный отчет о свободе интернета в мире. В документе Грузия отмечена зеленым цветом. Это означает, что Грузия находится в списке стран, где интернет свободный. По 100 очковой системе Freedom House присвоил Грузии 24 очков.



В список несвободных государств попали 30 стран. В том числе Россия, Турция, и Китай. Что касается Украины, она находится в числе частично свободных государств.



Отчет Freedom House состоит из 44 страниц, и в нем идет разговор также о том, что Россия манипулирует интернет пространством для того, чтобы влиять на демократические процессы в других странах.

















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