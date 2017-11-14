Греческая телекомпания обвинила грузин в преступлениях, которых они не совершали - посол

14.11.2017 20:25 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в республиках Греция и Сербия, Иосиф Нанобашвили потребовал от греческой телекомпании ART TV исправить ошибочную информацию в связи с задержанием граждан Грузии.



В обращении посла к гражданам Грузии, проживающим в Греции, говорится, что основным источником распространения ошибочной информации в связи с гражданами Грузии стал сюжет sti fora телекомпании ART TV.



"Об информации, распространенной в последний период в греческих медиа в связи с задержанием граждан Грузии, проживающих в Греции, сообщаем: основным источником распространения ошибочной информации в связи с гражданами Грузии стал сюжет sti fora телекомпании ART TV.



В связи с этим вопросом 10 ноября я встретился с президентом компании Гиоргиосом Карадзаферисом, который разделил мое беспокойство, и поручил автору сюжета Филипосу Кабурисису исправить ситуацию. В сюжете на данную тему, который прошел 13 ноября в 13:30 часов, Филипос Кабурисис распространил мое заявление, в котором я отметил, что в передаче телекомпании ART TV граждане Грузии обвинялись в преступлении, которое они не совершали, и я требую исправления ошибки, допущенной телекомпанией ART TV.



Мы с господином Карадзаперисом договорились, что в будущем при подготовке сюжетов, связанных с гражданами Грузии, телекомпания предварительно уточнит у посольства информацию, предназначенную для распространения. Кроме того, на минувшей неделе я официально обратился к телекомпаниям Греции, во время распространения информации, связанной с гражданами Грузии, перепроверить данную информацию в посольстве Грузии. С данной целью посольство определило ответственное лицо, с которым телекомпании смогут уточнить детали интересующих их информаций"- говорится в обращении посла.



Несколько недели назад распространилась информация, что по обвинению в мошенничестве и грабеже в Греции были задержаны 8 граждан Грузии. По информации греческих СМИ, задержанные выдавали себя за представителей Службы доходов, входили в дома пожилых людей, а затем грабили эти дома. А также были опубликованы фото задержанных, дома, и фамилии, распространенные прокуратурой Афин. Греческие медиа средства также распространили информацию, что грузинская криминальная группировка ограбила и пытала 85 -летнюю старушку.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

