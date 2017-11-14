Кандидатура председателя АМЮГ рассматривается на должность Народного защитника

14.11.2017 20:47 Кандидатура председателя Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Анны Нацвлишвили рассматривается на позиции народного защитника. Об этом Анна Нацвлишвили написала в социальной сети.



По словам Нацвлишвили, она готова принять вызов, и детально ознакомить общество со своими видениями.



"Поскольку немало людей и СМИ по отдельности спрашивают меня, напишу здесь: подтверждаю, что рассматривается моя кандидатура на позиции народного защитника. Очень приятно, что многие уважаемые для меня люди и группы осмысливают меня на данной позиции. Я готова принять этот вызов, и детальней ознакомить принимающий решение орган (парламент), и широкую общественность с моими видениями и целями в соответствующем формате"- пишет Анна Нацвлишвили.



У действующего народного защитника Учи Нануашвили срок полномочий истекает в ноябре. Народный защитник Грузии избирается сроком на пять лет. Кандидатуру на пост омбудсмена может представить фракция или группа из шести депутатов парламента Грузии. Для победы кандидат должен набрать не менее 76 голосов парламентариев.



Анна Нацвлишвили стала руководителем Ассоциации молодых юристов в 2014 году.























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