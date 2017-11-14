Депутат от ГМ «заткнул» выступавшего в парламентском комитете представителя Общественного вещателя

14.11.2017 20:53 Член парламентского большинства Давид Чичинадзе на заседании финансово – бюджетного комитета потребовал, чтобы директору блока новостей и текущих событий Георгию Гвимрадзе отключили микрофон, тем самым не дав ему закончить выступление.



На комитетском заседании обсуждают изменения в закон «О вещании», где Георгий Гвимрадзе говорил о функциях Вещателя и его важности.



«Что касается функций ОВГ, то он создается с учетом трех функций – информирование, развлечение и познавательная функция. Общественных Вещателей с другими функциями вы не найдете ни в одной другой стране. Если мы скажем, что у Вещателя есть только функция информировать, тогда мы получим нулевой Общественный Вещатель, так как в его обязанности не входит низкосортное развлечение или образование. Общественный должен вносить те формы познавательности, которые помогут общественности проявить интерес к вопросу, а не поучать. Не только Общественный Вещатель, ни одно СМИ не сможет получать людей, он создается с другой целью, привлечь интерес общества к определенным темам», — отметил Гвимрадзе.



Давид Чичинадзе потребовал отключить микрофон после того, как Гвимрадзе заявил: «Если вам не нравится информация освещаемая Общественным Вещателем», я с определенным мнением могу считать, что мы сделали шаг вперед, так как было время, когда большинство само заказывало, что должно было выходить в эфире телевидения. Соответственно, если мы сегодня имеем то, что большинству не нравится освещаемые ОВГ темы………»



После этого заявления Чичинадзе потребовал отключить Георгию Гвимрадзе микрофон.



«Это становится похожим на что то иное, на чтение морали. Здесь не место, чтобы говорить о том, что придет в голову», — заявил Чичинадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

