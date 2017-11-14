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Freedom House обнаружила государственные «фабрики троллей» в 30 странах
14.11.2017 21:18
В 30 странах действуют «фабрики троллей», оставляющие комментарии в соцсетях по заданию правительственных структур, утверждается в отчете американской исследовательской организации Freedom House.
«Фабрики троллей» обнаружены в России, Мексике, на Филиппинах, в Украине, в Беларуси, Малайзии, Марокко, Мьянме, Казахстане, Азербайджане, Китае, Бахрейне, Иране и ряде других государств. В отчете отмечается, что некоторые страны, такие как Россия, используют платных комментаторов для вмешательства в выборы в иностранных государствах, но в основном «фабрики троллей» применяются для внутренних задач.
Годом ранее Freedom House насчитала только 26 государств с «фабриками троллей». В частности, за год к этому списку присоединилась Украина.
Всего в исследование входят 65 государств с наиболее развитым интернет-сообществом. Только 16 из них свободны от цензуры и других государственных ограничений в интернете. Россия входит в список стран с несвободным интернетом. Страной с наибольшими ограничениями в интернете в третий год признан Китай, наиболее свободный интернет — в Эстонии.
- В России «фабрикой троллей» принято называть организацию «Агентство интернет-исследований», сотрудники которой размещают в социальных сетях комментарии на заданные темы. «Фабрику троллей» связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.
- «Фабрику троллей» также, как следует из расследования РБК, задействовали для размещения политической рекламы в социальных сетях перед выборами в США и для создания и имитирования деятельности различных общественных политических объединений в США.
"Медуза"
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