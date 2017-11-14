Румыния поддерживает Грузию на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО

14.11.2017 21:25 Румыния поддерживает Грузию на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО и готова поделиться с ней своим опытом. По информации пресс-службы парламента Грузии, поддержкой румынских властей председатель парламента Ираклий Кобахидзе заручился в ходе визита в Бухарест, где провел ряд двусторонних встреч.



13 ноября спикер парламента Грузии встретился с президентом Сената Румынии Калином Попеску-Тэричану, а затем — с президентом Палаты депутатов Ливиу Драгнеа. Обе встречи были посвящены вопросам межпарламентского сотрудничества. Стороны отметили потенциал, который имеется у обеих стран для осуществления совместных проектов в сферах экономики, транспорта и инфраструктуры. Была подчеркнута важность перевода сотрудничества на стратегический уровень.



Среди других вопросов обсуждались стоящие перед регионом вызовы и ситуация на «оккупированных территориях». Представители Румынии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Встречи в рамках визита в Бухарест Ираклий Кобахидзе продолжил 14 ноября. Спикера грузинского парламента приняли вице-премьер Румынии Ион-Марcел Сиолаку и министр иностранных дел Теодор Мелешкану.



На встрече с вице-премьером особое внимание было уделено перспективам развития сотрудничества в различных направлениях, в сферах безопасности, туризма, экономики, торговли, сельского хозяйства и культуры. Обсуждались возможности создания коридоров между морскими портами обеих стран, а также начала прямого воздушного сообщения.



Подводя итоги встреч в Бухаресте, Ираклий Кобахидзе заявил, что основной акцент был сделан на необходимости углубления политического и экономического сотрудничества между двумя странами.















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