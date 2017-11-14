Мамикинс: Грузия является европейским государством, частью европейской семьи и европейской культуры

14.11.2017 21:49 «У меня имеется большая надежда, что европейские лидеры примут во внимание резолюцию, которую примет Европейский парламент, и будут руководствоваться тем душевным стремлением, которое есть у нас», — об этом заявил «Первому каналу» докладчик Европарламента Андрес Мамикинс.



По его словам, Грузия является европейским государством, частью европейской семьи и европейской культуры.



«Я горжусь тем, что у нас нет таких проблем с Грузией, как с Украиной. Я горжусь и счастлив, что Грузия находится на правильном пути и продолжает реформы. Мы должны углубить экономические и политические связи с Грузией. Это должно быть нашей задачей и целью. Мы провели неофициальную встречу с президентом Европейской комиссии. Мой коллега с Жаном-Клодом Юнкером поднял вопрос о членстве Грузии в ЕС. Президент Европейской комиссии сказал нам, что это невозможно в срок его президентства. Хочу сказать вам, что политическая ситуация постоянно меняется. У нас будет новый президент Европейской комиссии», — заявил Андрес Мамикинс.



Европарламентарий убежден, что рано или поздно Грузия станет членом ЕС.



«Восточное партнерство должно быть не только разговором. Это должна быть инициатива с практическими инструментами. У нас есть свободная торговля с Грузией, торговля без дополнительных налогов, и это означает, что Грузия уже является в экономическом пространстве ЕС, но в политическом плане, Грузия пока не является частью этого пространства. Банковский союз, Таможенный союз, Шенгенская зона — Это возможно в будущем. Когда? Пока нет конкретного ответа. Я думаю, это технические вопросы, а не политические. Дверь ЕС широко открыта — это философия организации. Ожидается, что страны Балкан войдут в эту открытую дверь. ЕС находится в кризисе, и этот кризис влияет на вс», — заявил Андрес Мамикинс.

















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