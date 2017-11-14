Гендиректор EIB выразил обеспокоенность инициативой об изменении порядка финансирования ОВГ

14.11.2017 21:59 Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Курран выразил крайнюю обеспокоенность из-за законодательной инициативы, касающейся изменения порядка финансирования Общественного Вещателя Грузии. Об этом говорится в письме, направленном на имя председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.



Согласно позиции Европейского вещательного союза, существующая в Грузии модель финансирования Общественного Вещателя полностью соответствует наилучшей практике, разработанной Европейским вещательным союзом. В частности, в Грузии финансирование Общественного Вещателя определенно фиксированным процентом от ВВП страны, что формирует гарантии независимости Вещателя от политического влияния и вмешательства, а также позволяет осуществлять прогнозируемое планирование деятельности.



«Согласно анализу, проведенному информационной службой Европейского вещательного союза, в 2015 году усредненный показатель финансирования среди Вещателей, входящих в союз, составлял 0.19% от ВВП. Несмотря на то, что каждая страна должна принимать самостоятельное решение о механизмах защиты независимости Вещателя исходя из своей конституционной системы и законодательных традиций, упразднение данного защитного механизма равнозначно упразднению гарантий и войдет в явное противоречие с европейскими стандартами…



Инициатива перевода в полном объеме в компетенцию правительства вопроса о финансировании Общественного Вещателя Грузии только увеличит уязвимость независимости вещателя. Это упразднит все внешние признаки эффективной общественной медии, которая может оказать содействие развитию единого и демократического общества.



Призываю, не принимать эту инициативу, которая серьезно дестабилизирует и поставит перед опасностью Общественный Вещатель, так как считаем, что она уничтожит Общественный Вещатель», — заявляет Генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Курран в письме к председателю парламента Грузии Ираклию Кобахидзе.



Фракция «Национальное движение» внесла в парламент законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О вещании». Инициатива, автором которой является Роман Гоциридзе, предусматривает изменение правила финансирования Общественного вещателя. Согласно законодательной инициативе, выделяемая Общественному вещателю из госбюджета сумма, должна определяться проектом, представленным учреждением, осуществляющим расходы (Общественным Вещателем). Вместе с тем, упраздняется минимальный процентный предел финансирования.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

