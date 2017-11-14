Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму

14.11.2017 23:29 Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму. Об этом сообщает Украинская миссия ООН в Twitter.



"3-й комитет ГА ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, внесенную по инициативе президента Петра Порошенко. За - 71, против - 25, воздержались - 77", - говорится в сообщении.



Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие обновленной резолюции.



"Поздравляю решение Третьего комитета по усиленной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Крыму! Благодарные соавторам решения и всем нашим союзникам за мощный сигнал российской оккупационной власти по международной единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыму", - отметил Порошенко.



За принятие резолюции поблагодарил и министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Twitter.

"Резолюция сильнее - голосов больше. Всем спасибо за работу и поддержку. Вместе работаем дальше", - написал он.



Как известно, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что в резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории.



В обновленной резолюции есть требование к России по выполнению временных мер приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском и крымскотатарском языках.















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