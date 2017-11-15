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Квирикашвили уверен в успехе структурной реформы правительства


15.11.2017   11:55
Структурная реформа принесет весьма значительные изменения с точки зрения качества и результатов управления, что мы все и увидим, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, на котором присутствует обновленный состав Кабмина.

«Перед началом заседания хочу еще раз подчеркнуть значение той очень важной структурной реформы, которую мы уже анонсировали. Не буду останавливаться на деталях. Это реформа, которая принесет весьма значительные изменения в качество управления, и с точки зрения достижения результатов мы все это увидим», - заявил Квирикашвили.

Глава правительства поздравил нового министра финансов Мамуку Бахтадзе и нового министра образования и науки Михаила Чхенкели с членством в их команде.

Премьер-министр также поблагодарил уже бывшего главу МВД Георгия Мгебришвили и бывшего министра образования Александра Джеджелава.






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