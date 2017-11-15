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Премьер Грузии может неформально владеть более чем 60 компаниями - «Хроника+»


15.11.2017   12:36
Возможно, премьер-министр Георгий Квирикашвили неформально владеет более чем 60 компаниями. Информацию об этом опубликовала газета «Хроника+». Газета пишет, что компаниями руководят друзья Георгия Квирикашвили, Леван Нозадзе и Рафаэль Сурамелашвили, а в действительности за этими бизнесами стоит глава правительства.

Леван Ноздзе и Рафаэль Сурамелашвили подтверждают, что они друзья Георгия Квирикашвили, но говорят, что премьер-министра не связывает с бизнесом неформальное управление.

История совместного бизнеса Квирикашвили и его друзей начинается с 2004 года. Именно тогда Георгий Квирикашвили, Рафаэль Сурамелашвили, и Леван Нозадзе основали компанию ООО "Ибер Консалтинг". Квирикашвили переоформил свою долю друзьям после назначения на должность. Согласно информации редактора газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, доли были фиктивно переоформлены.

Кроме того, друзья Квирикашвили выиграли немало тендеров. Из базы данных НПО "Международная прозрачность-Грузия" выясняется, что только компании Рафаила Сурамелашвили участвовали в 193 государственных тендерах.

Фигуранты скандальной статьи в то же время являются крупными благотворителями "Грузинской мечты". Во время последних выборов друг премьера, Рафаил Сурамелашвили подарил правящей партии 105 000 лари.








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